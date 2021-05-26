Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников

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В последнее время мошенники стали использовать новую схему обмана граждан. Они звонят от имени следователей и предлагают человеку принять участие в некой операции государственной важности. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду, 26 мая.

По его словам, мошенники в рамках «операции» просят людей снять со счета деньги и отнести их в другой банк.

— Вам предлагают принять участие в специальной операции и даже обещают потом наградить орденом. Жертву убеждают точно в указанное время подойти по определенному адресу, снять деньги и отнести их в другой банк. К сожалению, люди иногда этому верят, — сказал специалист.

Он отметил, что в стране все больше граждан стали определять телефонных мошенников, поэтому они постоянно придумывают новые схемы, сообщает ТАСС.

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