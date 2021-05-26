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«Провал полярного холода»: москвичам посоветовали не надеяться на возвращение тридцатиградусной жары
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Провал полярного холода»: москвичам посоветовали не надеяться на возвращение тридцатиградусной жары

Марина Найденкова

Общество

Тридцатиградусная жара в ближайшее время не вернется в Московский регион. Конец мая и начало июня будут холодными, как в сентябре. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом, по его словам, в среду в столице будет июльская погода. Воздух днем прогреется до 23–25 градусов.

— Конец мая и начало июня будут холодными, полярными. Будет провал полярного холода. Изнуряющей жары ждать не стоит. Уже сегодня вечером небо начнут закрывать, особенно в ночь, грозовые дожди. Надвигается западный фронт, поэтому ожидается хороший ливень — до 16 миллиметров, то есть полтора ведра на метр квадратный, — сказал синоптик.

Он также добавил, что на этой неделе в столице пройдут локальные ливни с грозами и ясной погоды не ожидается.

— Ближе к выходным, в последние дни мая, будет холодно. Ночами чуть ли не до плюс шести, днем — 16–18 и 13–17 градусов. Это климатическая норма сентября, — отметил Тишковец.

Однако в начале июня погода стабилизируется, успокоил метеоролог, «поэтому не надо расстраиваться». Он заметил, что прогнозы в целом на летний сезон позитивные.

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