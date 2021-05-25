Лета счастливый сценарий: какую погоду готовит нам предстоящий сезон

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва расцвела в предвкушении самого теплого и солнечного времени года. Каким будет лето-2021? Об этом «Вечерке» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В системе Росгидромета составляются долгосрочные прогнозы на месяц и на сезон. Однако все они фоновые: описывают наиболее вероятный характер погодных условий с точностью 60–70 процентов. Это не много. В мире существует масса способов предсказывания погоды. Очень распространенный, который используется и в современных моделях, — аналоговый метод, когда похожие «сценарии» развития природных процессов для какой-то определенной территории подбираются в архиве. И по этому аналогу моделируется прогноз.

О нынешнем лете модели дали такую информацию: с учетом глобального потепления в средних широтах аномалии температуры воздуха будут положительными. Они могут быть выше нормы на 1–2 градуса, а могут и на 7–8. Не так давно писали, что предстоящее лето будет «бунтарским», с неожиданными перепадами температур и прочими «сюрпризами». Однако у нас каждое лето «бунтарское».

Вспомним дожди в начале июля прошлого года: выпадало по 90 миллиметров осадков за сутки. Потом пришел период холодной погоды. А в сентябре, наоборот, было необычно тепло.

В общем, сказать точно, какова будет аномалия, невозможно. Наши метеорологи не делают долгосрочных прогнозов по дням, но если вы посмотрите такие расчеты зарубежных центров, они вряд ли будут точны.

Начало июня: тепло и влажно

Прогнозировать осадки — трудная задача, но насчет первых дней лета синоптики уверены: будут дожди, грозы и тепло. Интересно, что в целом предстоящий июнь не самый дождливый: осадков выпадет всего 69–70 мм за весь месяц (при среднем значении 75 мм). Местами будет дуть резкий ветер, возможен даже ураган, зато температура будет чуть выше климатической нормы: +21°C днем и +15°C ночью.

Конец июня: пасмурно, но без ливней

По статистике июнь — самый солнечный месяц года, но теперь он ожидается довольно пасмурным или с переменной облачностью. Зато без сильных ливней. Максимальная температура составит +24 °C, а в самый холодный день градусники покажут +15 °C. Днем будет примерно +18 °C. А по ночам столбики термометров иногда будут опускаться до +12 °C.

Дресс-код важен

Выбирая летний наряд, стоит позаботиться о том, чтобы ткань была легкой и продуваемой. Платья с широким подолом, свободные брюки — ваши лучшие друзья. Если надеваем верх с открытыми плечами и декольте, не забываем о солнцезащитном креме с индексом SPF не менее 10 единиц.

Начало июля: жарко и сухо

Июль — самый летний месяц года в наших краях. Эксперты надеются, что в этом году он оправдает свою репутацию и подарит нам по-настоящему жаркие дни с температурой до +26...+28 °C и теплые ночи +18...+20 °C. Однако большого пекла «за 30» природа нам пока не готовит. В плане осадков тоже никаких «катаклизмов», все в рамках среднемесячной нормы — 80 миллиметров.

Конец июля: зной и грозы

В финале месяца в наш регион могут нагрянуть сильные дожди, ветер и грозы. Зато без резкого похолодания. И сильно пасмурных дней. Средняя температура в конце месяца может подниматься до +27...+30 °C. Но накануне августа немного похолодает — до 24–26 градусов.

Начало августа: возможны аномалии

Некоторые эксперты предполагают, что именно август преподнесет сюрпризы. В столице погода будет резко меняться. Столбики термометров могут подниматься до аномальных +38...+40 °C, провоцируя сушь и лесные пожары, а могут опускаться до скромного значения в +18 °C. И в целом месяц окажется на несколько градусов теплее обычного.

Конец августа: пределы нормы

К концу августа температура приблизится к норме: опустится до +18...+20 °C днем и около + 11°C ночью. Осадки тоже не выбьются за пределы «средних» показателей. Во второй декаде месяца дождика будет не хватать, но недостаток восполнится в конце — несколькими дождливыми днями.

ВСЕ УСЛОВНО

В каждой местности есть некие дни, по которым можно определять погоду в будущем. Однако многие базовые народные «стереотипы» уже научно разоблачены. Например, красивая морозная зима совершенно не может служить залогом образцового лета. К тому же понятия «теплая» или «холодная» погода — субъективные.

Например, до середины мая москвичи, можно сказать, дрожали от холода. Потом пришло летнее тепло. А конечный результат аномалии — нулевой.

То есть месяц оказался в целом близким к норме. Но кому-то нынешний май запомнится как холодный месяц, а кому-то — как жаркий. Поэтому в приметах всегда есть элемент субъективности, даже если они помогают предсказать погоду.

ПРИМЕТЫ ПОДСКАЖУТ

По первым дням

В народном сознании значение имеют первые два дня: 1 и 2 июня льет дождь — весь месяц будет сухим. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.

Экватор лета

3 июля, на Мефодия, главное, чтобы не разверзлись хляби небесные. Если с неба все-таки полило, то так и будет лить еще сорок дней. А если непогода случится 10 июля — дождь продлится до бабьего лета — 14 сентября.

Мысли о зиме

В последний месяц лета народ активно фантазировал о погоде на предстоящий «отопительный сезон». Дождь 1 августа предвещал дождливую осень. Приглядывались и к Ильину дню — 2 августа. Какая на Илью погода до обеда — такое будет лето (оставшееся), а какая погода после обеда — такова и осень.

А по 7 августа — дню Анны Зимоуказательницы — предсказывали зиму. Если утром холодно — то жди мороза. Погоду до обеда соотносили с зимой до конца декабря, а послеобеденную — с февральской и январской. Ясный и теплый день предвещал холодную зиму, дождливый — снежную.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Гуренкова, психолог:

— Наших предков погода интересовала в основном как условие для выращивания хорошего урожая. Прогулки и пляжный досуг их не особенно волновали, поэтому, например, дождь с грозой воспринимался людьми в те времена как благо. Думаю, влияние погоды на наше настроение во многом связано с установками, которые мы усвоили в детстве. Например, солнышку принято радоваться, а в пасмурную погоду хандрить. Однако среди людей всегда найдется оригинал, который радуется дождю.

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