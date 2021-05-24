Глава Гидрометцентра пообещал «несусветную жару» в нескольких регионах России

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Период сильной жары с температурой до плюс 37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура намного выше нормы наблюдается в Поволжье и на Урале уже более двух недель.

— Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов, — рассказал синоптик.

Он добавил, что это продолжение «волны тепла» в регионе, и такие высокие температуры отрицательно сказываются на здоровье людей.

Вильфанд отметил, что высокий риск пожарной опасности сохранится в Поволжье и на Урале в ближайшие пять дней.

Также, по данным метеорологов, аномальная жара сохранится в Свердловской области, Пермском крае и Оренбургской области, передает РИА Новости.

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