Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава Гидрометцентра пообещал «несусветную жару» в нескольких регионах России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Глава Гидрометцентра пообещал «несусветную жару» в нескольких регионах России

Юлия Курганова

Общество

Период сильной жары с температурой до плюс 37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура намного выше нормы наблюдается в Поволжье и на Урале уже более двух недель.

— Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8-12 градусов, даже 13 градусов, — рассказал синоптик.

Он добавил, что это продолжение «волны тепла» в регионе, и такие высокие температуры отрицательно сказываются на здоровье людей.

Вильфанд отметил, что высокий риск пожарной опасности сохранится в Поволжье и на Урале в ближайшие пять дней.

Также, по данным метеорологов, аномальная жара сохранится в Свердловской области, Пермском крае и Оренбургской области, передает РИА Новости.

Читайте также: Синоптик спрогнозировал погоду на конец мая в европейской части России

российские регионыРоман Вильфанджара
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте