Синоптик спрогнозировал погоду на конец мая в европейской части России

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В европейской части России ожидается близкая к климатическим нормам погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ЦФО в начале недели температура достигнет почти 20 градусов тепла, а с середины недели повысится до плюс 20-25 градусов.

Также в первой половине недели осадков не ожидается, во второй половине — осадки будут, но не сильные, передает РИА Новости.

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