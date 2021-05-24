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Синоптик спрогнозировал погоду на конец мая в европейской части России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптик спрогнозировал погоду на конец мая в европейской части России

Юлия Курганова

Общество

В европейской части России ожидается близкая к климатическим нормам погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ЦФО в начале недели температура достигнет почти 20 градусов тепла, а с середины недели повысится до плюс 20-25 градусов.

Также в первой половине недели осадков не ожидается, во второй половине — осадки будут, но не сильные, передает РИА Новости.

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Роман Вильфандевропейская часть Россиипрогноз погоды
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