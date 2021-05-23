«Накроют обильные ливни»: москвичей ждет похолодание и грозы в последние дни мая

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Последняя неделя весны принесет в Москву переменчивую и теплую погоду. Однако ближе к выходным солнце сменится на дожди и грозы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По словам эксперта, среднесуточная температура на предстоящей неделе будет соответствовать климатическим нормам мая — +22…+26 градусов.

— Неделя будет солнечной и приятной, практически все ближайшие пять дней столицу будут обходить дожди, — сообщил Голубев. — Дневные температуры не будут опускаться ниже 22 градусов. А ночные будут колебаться в пределах 12–17 градусов с положительным значением.

Так, в понедельник, 24 мая, в городе будет солнечно, ночью ожидается +11 градусов, а утром эти показатели достигнут 22 градусов. Соответствующие погодные условия сохранятся вплоть до среды.

— В середине недели начнет резко теплеть и воздух в столице прогреется до 25–27 градусов. Ночи тоже будут приятными — 15–17 градусов выше нуля.

Однако уже в конце рабочей недели, по словам эксперта, Москву накроют обильные ливни, местами даже гроза.

— Но пугаться этого не нужно, поскольку погода будет безветренной, облачной, но теплой.

По словам эксперта, как раз в дни, когда в мегаполис придут дожди, столбики термометра поднимутся до максимальных показателей.

— Выходные станут самыми жаркими днями, несмотря на дождь и грозы. В субботу ожидается +27 градусов днем и 17 градусов с отметкой «плюс» ночью. Ночь воскресенья станет самой теплой — почти +20 градусов. Правда, дневная погода прибавит всего один градус.

Эксперт отметил также, что в последние дни весны, 30 и 31 мая, снова немного похолодает, но незначительно, всего на два градуса.

— Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается +20.

Голубев подчеркнул, что в последующие дни температурный фон начнет расти.

Читайте также: Синоптики предупредили о грозе в Москве 23 мая