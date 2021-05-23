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Синоптики предупредили о грозе в Москве 23 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики предупредили о грозе в Москве 23 мая

Полина Долганова

Город

Переменная облачность и дождь с грозой во второй половине дня ожидаются в Москве в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что в последний выходной день на этой неделе температура воздуха поднимется до плюс 21–23 градусов тепла в Москве и до 19–24 — в Подмосковье.

По словам Тишковца, такие показатели соответствуют июньской норме.

Также ожидается переменная облачность, кратковременный дождь может пойти вечером. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. К вечеру атмосферное давление достигнет 744 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 23 мая.

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