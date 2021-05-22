«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье 23 мая

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье в воскресенье, 23 мая, из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

— Ветер. Период предупреждения с 10:00 23 мая до 18:00 23 мая, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Уточняется, что местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе.

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