Столичных водителей призвали не парковать машины под деревьями из-за сильного ветра

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве вечером 21 мая ожидается сильный ветер. Об этом в пятницу, 21 мая, написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия вероятны в столице с 16:00 до 21:00. Дождь с грозой дополнит ветер с порывами до 17 метров в секунду. Из-за сильного ветра москвичам порекомендовали не парковать свои автомобили под деревьями, а также под рекламными щитами и линиями электропередачи.

Также желательно обходить шаткие конструкции, написали в пресс-службе ведомства.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице на 21 мая. Температура воздуха в Москве днем поднимется до 16–18 градусов, в ночь на субботу, 22 мая, возможно снижение до восьми градусов. В Московской области столбики термометров днем 21 мая поднимутся до 19 градусов, в ночь на субботу не исключено похолодание до плюс пяти градусов.

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