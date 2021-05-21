Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 21 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве днем поднимется до 16–18 градусов, в ночь на субботу, 22 мая, возможно снижение до восьми градусов.

В Московской области столбики термометров днем 21 мая поднимутся до 19 градусов, в ночь на субботу не исключено похолодание до плюс пяти градусов.

Ветер прогнозируется западный, со скоростью шесть–одиннадцать метров в секунду, вероятны порывы до семнадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, уточняется на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области введен «желтый» уровень погодной опасности в связи с угрозой сильного ветра. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать скорости до 17 метров в секунду. Срок действия предупреждения в Москве и Подмосковье — с 09:00 до 21:00 пятницы, 21 мая.

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