Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На неделе с 24 по 30 мая в Москве ожидается теплая солнечная погода без ливней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом температура воздуха в столице незначительно понизится. Москвичей может испугать предстоящая погода, так как они привыкли к столичной жаре, считает синоптик.

— То есть погода из июля, да июля не московского, а краснодарского или даже турецкого, вернулась к своим обычным, нормальным значениям, — пояснил Вильфанд.

В понедельник, 24 мая, температура воздуха опустится до плюс 17–19 градусов, в столице будет идти кратковременный дождь. Во вторник, 25 мая, и в среду, 26 мая, температура воздуха составит плюс 20–24 градуса.

По словам синоптика, во второй половине недели столбик термометра может подняться еще на несколько градусов. Вильфанд уточнил, что в столице также ожидается солнечная погода, а дожди будут кратковременными, пишет «360».

Ранее синоптик перечислил регионы, жителям которых грозит опасное солнце.

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