Ретросостав запустят в петербургском метро в честь Дня города

Фото: Alex Florstein Fedorov / CC BY-SA 4.0

Ретросостав запустят в метро Санкт-Петербурга в честь 318-летия города на Неве. Кроме того, 28 мая каждый желающий сможет посетить депо Автово, где можно будет зайти внутрь исторических вагонов и проехать по первой линии. Запуск состоится в 19:30.

В состав восстановленного поезда вошли четыре вагона, которые были выпущены с 1963 по 1969 год. Именно столько их было во время открытия Ленинградского метрополитена. Памятный поезд выкрашен в зелено-синий цвет, на его борту можно увидеть герб Советского Союза.

Специалисты отреставрировали интерьеры вагонов, сохранили рельефное покрытие стен «линкруст» с лимонным оттенком. В первом вагоне можно будет ознакомиться с экспозицией, посвященной истории метрополитена, а во втором — особенным станциям метро и истории подземки в схемах. Пассажиры третьего вагона узнают об истории подвижного состава, а четвертого познакомятся с выставкой «Несвершившиеся проекты метро», отмечают «Невские новости».

Ретросостав отправится без остановок от «Автово» до станции «Площадь Ленина».

Читайте также: Стало известно, как Петербург отметит свое 318-летие