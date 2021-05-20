Стало известно, как Петербург отметит свое 318-летие

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Свою 318-ю годовщину отметит Санкт-Петербург 27 мая. В честь этого события для гостей и жителей Северной столицы подготовлена настоящая праздничная программа.

Так как торжественная дата выпадает на четверг, то праздничные мероприятия растянутся на предстоящие выходные дни.

Так, в день основания города на Неве состоится возложение цветов к памятнику Петру Первому, который находится на Сенатской площади, а также к могиле императора в Петропавловском соборе. В этот же вечер у Петропавловской крепости состоится праздничный салют.

Одним из самых ярких и узнаваемых событий Дня города Санкт-Петербурга давно стал гала-концерт «Классика на Дворцовой». В прошлом году его транслировали онлайн, однако это не помешало собрать огромную аудиторию зрителей по всему миру. В этом году это мероприятие состоится 28 мая. Начало в 21:30. Организаторы обещают, что на данном уникальном празднике будут продемонстрированы все самые яркие грани Северной столицы.

Кроме того, 29 мая на площади Островского состоится фестиваль мороженого, отмечают «Невские новости». С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства Петербурга.

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