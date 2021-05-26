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Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении законопроект о временном запрете на участие в выборах людей, которые причастны к деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Так, в документе уточняется, что лица, которые по решению суда признаны причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, лишаются права участвовать в выборах любых уровней. При этом причастными также будут считаться и те, кто поддерживал подобные организации в Сети.

Закон не будет распространяться на людей, которые оказывали помощь организации до того, как она стала экстремистской. Также закон не будут применять к тем, кто не мог знать, что организация ведет запрещенную деятельность, а также к тем, чья помощь организации не была связана с экстремизмом.

Закон вступит в силу в момент его официального опубликования, добавили в пресс-службе.

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