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День бабочки пройдет в Биологическом музее
Фото: sxc.hu

День бабочки пройдет в Биологическом музее

Ольга Маркова

Культура

Биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей на праздник «День бабочки».

В воскресенье, 6 июня, «порхающие цветы» расскажут о своем детстве и о том, как становятся взрослыми, что включает рацион их питания и как они общаются между собой.

Посетители узнают о «Книге рекордов бабочек» и о том, как бабочки могут противостоять врагам.

В программе праздника гостей ждут лекции, презентации, мастер-классы, практические занятия и, конечно, бабочки из коллекции музея. Под микроскопами можно будет рассмотреть тонкие детали их строения и задать вопросы научным сотрудникам.

Юные гости музея увидят мультфильмы и примут участие в соревнованиях по ловле бабочек, сообщается на сайте музея.

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