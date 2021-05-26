В МИД РФ назвали решение властей Риги убрать российский флаг неприкрытым неуважением

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия властей Риги, которые приняли решение убрать государственный флаг РФ из центра города, где были установлены национальные флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

Вместо российского флага был установлен флаг Олимпийского комитета РФ.

— Прежде всего, это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений, — заявила Захарова.

По ее словам, подобные действия вписываются в «откровенно русофобскую линию», которую проводит латвийское руководство. Мария Захарова предположила, что Латвия таким образом стремится закрепиться в списке недружественных России государств, сообщается на сайте МИД.

Ранее Латвия решила выслать из страны всех сотрудников посольства Белоруссии.

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