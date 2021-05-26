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В МИД РФ назвали решение властей Риги убрать российский флаг неприкрытым неуважением
Фото: МИД РФ

В МИД РФ назвали решение властей Риги убрать российский флаг неприкрытым неуважением

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия властей Риги, которые приняли решение убрать государственный флаг РФ из центра города, где были установлены национальные флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

Вместо российского флага был установлен флаг Олимпийского комитета РФ.

— Прежде всего, это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений, — заявила Захарова.

По ее словам, подобные действия вписываются в «откровенно русофобскую линию», которую проводит латвийское руководство. Мария Захарова предположила, что Латвия таким образом стремится закрепиться в списке недружественных России государств, сообщается на сайте МИД.

Ранее Латвия решила выслать из страны всех сотрудников посольства Белоруссии.

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РигаМария ЗахароваМИД РФ
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