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МИД РФ объявил персоной нон грата болгарского дипломата
Фото: МИД РФ

МИД РФ объявил персоной нон грата болгарского дипломата

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры объявило персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в среду, 26 мая.

Уточняется, что болгарского посла пригласили в российский МИД, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата болгарского дипломата.

В пресс-службе пояснили, что данная мера стала ответной на действия Софии, которая объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства.

Ранее прокуратура Болгарии вслед за Чехией заявила, что шесть россиян подозреваются во взрывах на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах. В результате власти Болгарии приняли решение выслать российского дипломата из страны. При этом болгарский МИД заявил, что обратится к правоохранительным органам России с просьбой оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.

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персона нон гратаМИД РФБолгария
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