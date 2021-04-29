Болгария решила выслать из страны российского дипломата

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МИД Болгарии сообщил, что один российский дипломат объявлен персоной нон грата, он будет выслан из страны. Об этом сообщает дипломатическое ведомство в четверг, 29 апреля.

Кроме того, МИД Болгарии обратится к правоохранительным органам России с просьбой оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.

— Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, — говорится в сообщении.

Это необходимо, уточнили в МИД, для того чтобы установить причастных к взрывам и привлечь их к ответственности, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что Россия отреагирует на провокационные действия Болгарии и Чехии.

Напомним, прокуратура Болгарии вслед за Чехией заявила, что шесть россиян подозреваются во взрывах на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах.

Власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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