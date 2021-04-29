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Болгария решила выслать из страны российского дипломата
Фото: pixabay.com/

Болгария решила выслать из страны российского дипломата

Виктория Родимкина

Внешняя политика

МИД Болгарии сообщил, что один российский дипломат объявлен персоной нон грата, он будет выслан из страны. Об этом сообщает дипломатическое ведомство в четверг, 29 апреля.

Кроме того, МИД Болгарии обратится к правоохранительным органам России с просьбой оказать содействие в расследовании взрывов на оружейных складах.

— Министерство иностранных дел Республики Болгарии объявило еще одного российского дипломата персоной нон грата и обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой оказать всестороннюю помощь властям Болгарии в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, — говорится в сообщении.

Это необходимо, уточнили в МИД, для того чтобы установить причастных к взрывам и привлечь их к ответственности, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что Россия отреагирует на провокационные действия Болгарии и Чехии.

Напомним, прокуратура Болгарии вслед за Чехией заявила, что шесть россиян подозреваются во взрывах на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах.

Власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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