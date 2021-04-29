Кремль: Россия примет ответные меры на провокационные действия Болгарии и Чехии

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Россия реагировала и будет реагировать на неприемлемые и провокационные действия Болгарии и Чехии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 29 апреля.

— Во-первых, ответные меры есть, вы видите, что Россия реагирует, Россия будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут, — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, будут ли предприняли ответные меры на действия Чехии и Болгарии.

Представитель Кремля отметил, что любые шаги Москвы в этой ситуации будут предприниматься в собственных интересах, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

Позднее прокуратура Болгарии вслед за Чехией заявила, что шесть россиян подозреваются во взрывах на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах.

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