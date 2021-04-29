«Россия не будет терпеть»: в Кремле прокомментировали обвинения Запада

Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет терпеть действия Чехии, Болгарии и других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 29 апреля.

Он отметил, что Москва демонстрирует то, что не намерена терпеть такое обращение.

— То, что сейчас творят в Чехии, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы не будем это терпеть, и мы это уже не терпим. Мы четко это демонстрируем, — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

Позднее прокуратура Болгарии заявила, что шесть россиян подозреваются во взрывах на складах с оружием в 2011, 2015 и 2020 годах. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония заявили, что высылают за пределы своих границ российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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