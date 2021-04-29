В МИД Чехии заявили, что Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой

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Чехия не заинтересована в эскалации отношений с Россией, со временем сотрудничество сторон может стать взаимовыгодным. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в четверг, 29 апреля.

По его словам, Россия является важным европейским игроком и останется им в будущем.

— Мы не заинтересованы в эскалации отношений. Есть области, в которых у нас (с Россией — прим. «ВМ») противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений, — сказал глава дипведомства.

Якуб Кулганек заявил, что Чехия старается поддерживать урегулирование ситуации, но это затруднительно. Министр уточнил, что для восстановления отношений с Москвой требуются усилия обеих сторон. Дипломат выразил надежду, что со временем отношения удастся сделать взаимовыгодными.

Он также добавил, что в ближайшие месяцы, скорее всего, будут обсуждаться вопросы того, в каком режиме будут работать посольства стран в Москве и Праге, сообщает РИА Новости.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице

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