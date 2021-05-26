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«Прошлого уже не вернуть»: Сябитова рассказала о том, как стоит относиться к бывшим
Фото: instagram.com/syabitova_roza

«Прошлого уже не вернуть»: Сябитова рассказала о том, как стоит относиться к бывшим

Полина Долганова

Звезды

Телеведущая Роза Сябитова дала подписчикам рекомендации на тему отношений с бывшими возлюбленными. По ее словам, претензии к экс-партнерам не имеют смысла, так как отношения уже закончены.

Кроме того, после завершения романа очень важно достойно пережить волну печали и отчаяния.

— Запомните, что нельзя принимать эту волну чувств за признак того, что вы сделали неверный шаг. Это естественный этап восстановительного процесса, — написала Сябитова на своей странице в Instagram.

Она отметила, что большинство отношений заканчиваются из-за того, что потребности одного из партнеров не были удовлетворены. Сваха подытожила, что самое главное — это думать не о прошлом, а о будущем.

В ответ на мнение Сябитовой комментаторы поделились под постом своими историями: «Развод был не раз, и всегда ужасная для меня боль»; «Расстались врагами! Война была»; «Я расставалась всегда по-хорошему, даже общалась с ними».

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любовьРоза Сябитоваотношения
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