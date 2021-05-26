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Уфолог объяснил, зачем древние люди построили обсерватории по всему миру
Фото: pixabay.com

Уфолог объяснил, зачем древние люди построили обсерватории по всему миру

Елена Фролова

Общество

Древние люди начали строить обсерватории по всему миру из-за появления Венеры. Такого мнения придерживается директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт считает, что в наследии когда-то живших цивилизаций на Земле сохранились свидетельства того, что Венера оказалась в Солнечной системе по историческим меркам не так давно. По его словам, эта планета состоит из фрагментов другого небесного тела.

— Согласно утверждениям ученых, общая масса объектов, расположенных в поясе астероидов, слишком мала. Поэтому вряд ли они представляют собой останки целой планеты. На мой взгляд, нужно подробно изучить древние шумерские тексты, где говорится, что Тиамат распалась на несколько частей: фрагменты в поясе астероидов, обломки в либрационных точках Марса и Юпитера, на самый крупный осколок — Луну, а также Венеру, — объяснил Валерий Уваров.

Он озвучил конкретную дату, когда появилась эта планета, отмечает ФАН. По мнению уфолога, существуют сведения о том, что Венера образовалась в Солнечной системе в 3113 году до нашей эры.

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