Главная библиотека страны пригласила москвичей на фестиваль «Красная площадь»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российская государственная библиотека с 3 по 6 июня приглашает москвичей и гостей столицы на книжный фестиваль «Красная площадь». Издательство «Пашков дом» представит как книжные новинки, так и издания по истории, книговедению, библиотековедению, библиографические указатели, каталоги выставок РГБ.

Одним из главных экспонатов, представленных на стенде библиотеки, станет сборник статей российских и германских историков и книговедов «Библия Гутенберга и начало нового времени».

Среди новинок, которые увидят читатели, — книги «В. В. Розанов: ближние и дальние» — для тех, кто интересуется историей отечественной культуры — и «Эпистолярный архив В. В. Розанова в Румянцевском музее» —для литературоведов и историков.

На основе архива Михаила Афанасьевича Булгакова, хранящегося в фондах отдела рукописей, подготовлен двухтомник, включающий собрание шести редакций романа «Мастер и Маргарита» и его основной текст. А на материалах фонда отдела картографических изданий РГБ издательством «Пашков дом» построен альбом «Учебная картография России: опыт двух столетий», включающий избранные страницы атласов и карт, выпущенных во второй половине XVIII — начале XX века. Об этих изданиях подробно можно будет услышать на лекциях.

Юных посетителей порадует вновь изданная книга П. П. Ершова «Конек-Горбунок» с великолепными иллюстрациями О. Е. Мониной.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.

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