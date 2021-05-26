Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения онкологии у детей будут использованы для лечения старшего поколения
Специалисты Центра им. Дмитрия Рогачева намерены добиться увеличения выздоровления онкобольных моложе 50 лет. Для этого будут применяться разработанные врачами успешные методики лечения детей, рассказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.
— Мы подготовили протокол лечения для пациентов до 50 лет на основе лечения детей, например, по лимфобластному лейкозу. Надеемся прийти к таким же высоким результатам, что и у пациентов младше 30 лет. Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечивается более 82 процентов детей по России, больше 91,3 процента — в Москве, — сообщил доктор Румянцев.
В Боткинской больнице для пациентов младше 30 лет стали использовать протоколы, созданные в Центре им. Дмитрия Рогачева для лечения несовершеннолетних, и получили близкие к детским высокие результаты. За эту работу врачи получили Премию правительства Москвы.
По словам Румянцева, пока это эксперимент — научное доказательство результатов проходит медленно.
— Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимается повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет, — заявил академик РАН.
Проверкой гипотезы сегодня занимаются сотрудники Центра им. Дмитрия Рогачева в Боткинской больнице и Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова.
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