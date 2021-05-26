Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения онкологии у детей будут использованы для лечения старшего поколения

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Специалисты Центра им. Дмитрия Рогачева намерены добиться увеличения выздоровления онкобольных моложе 50 лет. Для этого будут применяться разработанные врачами успешные методики лечения детей, рассказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.

— Мы подготовили протокол лечения для пациентов до 50 лет на основе лечения детей, например, по лимфобластному лейкозу. Надеемся прийти к таким же высоким результатам, что и у пациентов младше 30 лет. Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечивается более 82 процентов детей по России, больше 91,3 процента — в Москве, — сообщил доктор Румянцев.

В Боткинской больнице для пациентов младше 30 лет стали использовать протоколы, созданные в Центре им. Дмитрия Рогачева для лечения несовершеннолетних, и получили близкие к детским высокие результаты. За эту работу врачи получили Премию правительства Москвы.

По словам Румянцева, пока это эксперимент — научное доказательство результатов проходит медленно.

— Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимается повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет, — заявил академик РАН.

Проверкой гипотезы сегодня занимаются сотрудники Центра им. Дмитрия Рогачева в Боткинской больнице и Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова.

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