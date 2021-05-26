Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Окрошка vs. свекольник: диетолог озвучила, какой «холодный суп» полезнее
Фото: Youtube / LudaEasyCook Позитивная Кухня;Это просто

Окрошка vs. свекольник: диетолог озвучила, какой «холодный суп» полезнее

Юлия Евграфова

Общество

Многие россияне в летний период не прочь полакомиться окрошкой или холодным борщом (свекольником). Оба блюда являются полезными, если их правильно готовить. В противном случае есть очевидный лидер. Об этом «ВМ» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— В холодном борще, как правило, используют свеклу либо свекольную ботву — это очень ценный продукт с множеством микро и макроэлементов. Если не добавлять в окрошку колбасу, а класть немного мяса, редиску, больше зелени и овощей, то она тоже будет полезной. А кефир содержит бифидобактерии и благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Но если рассматривать классическую окрошку, как многие делают, с колбасой, бутылочным квасом, тогда, конечно же, свекольник полезнее, — пояснила врач диетолог.

По словам Елены Соломатиной, тем россиянам, кто все же любят готовить окрошку именно с квасом, стоит отдать предпочтение «эковарианту» и внимательно читать состав. А лучше всего сделать квас на хлебных корочках самостоятельно.

Читайте также: Диетолог Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сахара

совет диетологаокрошкасвекольник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Все мнения
О проекте