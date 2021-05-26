Окрошка vs. свекольник: диетолог озвучила, какой «холодный суп» полезнее

Фото: Youtube / LudaEasyCook Позитивная Кухня;Это просто

Многие россияне в летний период не прочь полакомиться окрошкой или холодным борщом (свекольником). Оба блюда являются полезными, если их правильно готовить. В противном случае есть очевидный лидер. Об этом «ВМ» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

— В холодном борще, как правило, используют свеклу либо свекольную ботву — это очень ценный продукт с множеством микро и макроэлементов. Если не добавлять в окрошку колбасу, а класть немного мяса, редиску, больше зелени и овощей, то она тоже будет полезной. А кефир содержит бифидобактерии и благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Но если рассматривать классическую окрошку, как многие делают, с колбасой, бутылочным квасом, тогда, конечно же, свекольник полезнее, — пояснила врач диетолог.

По словам Елены Соломатиной, тем россиянам, кто все же любят готовить окрошку именно с квасом, стоит отдать предпочтение «эковарианту» и внимательно читать состав. А лучше всего сделать квас на хлебных корочках самостоятельно.

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