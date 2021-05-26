Сервис по информированию об отключениях горячей воды запустили в Подмосковье

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Сервис по уведомлению о проведении плановых отключений горячей воды запустили на сайте «Добродел». Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Как объяснил руководитель ведомства Максим Рымар, к порталу еженедельно присоединяются порядка шести тысяч новых пользователей. Как правило, они это делают, чтобы оставить жалобу или стать участником голосования. При этом он может помочь и с решением других вопросов.

— К примеру, через «Добродел» желающие смогут подключить сервис по информированию о плановых отключениях горячей воды, — пояснил Максим Рымар.

Он объяснил, что настройка оповещений займет не дольше минуты. Для этого нужно зайти в раздел «Отключение горячей воды», где надо указать адрес дома и разрешить уведомления, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом уточняется, что для оформления подписки нужно указать минимум пять адресов. Первое уведомление придет за семь дней до отключения горячей воды, второе – за день.

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