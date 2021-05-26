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«Не умеет пить»: врач разъяснил правила употребления напитков в жару
Фото: pixabay.com

«Не умеет пить»: врач разъяснил правила употребления напитков в жару

Елена Фролова

Общество

Соблюдать ряд важных правил нужно для того, чтобы правильно утолять жажду в жаркую погоду. Об этом сообщил врач-терапевт из подмосковного Видного, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Тимур Асанов.

— «Не умеет пить». Выходит, что данная фраза применима к каждому из нас без отсылки к спиртным напиткам. К примеру, воду важно пить небольшими порциями, по несколько глотков, — подчеркнул терапевт.

Он также уточнил, что кроме воды, можно пить морс, компот, квас и чай. При этом эксперт не рекомендовал употреблять слишком холодные напитки, так как это может привести к снижению иммунитета, делая организм более уязвимым, особенно перед COVID-19. Как рассказал эксперт, стоит ограничить употребление сладких газированных напитков, а также концентрированных соков, отмечает «Радио 1».

— Они не утоляют жажду. Вместе с тем они несут организму значительный урон, оснащая его большим числом простых углеводов. Важно помнить, что излишек сахара не выводится наружу, а накапливается в виде жира, — добавил Тимур Асанов.

В свою очередь кофе, по мнению терапевта, увеличивает риск обезвоживания. Эксперт также не советовал пить в жару алкогольные напитки, потому что они нарушают терморегуляцию и негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе.

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