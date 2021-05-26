Фото: Даниил Данченко, специально для «Вечерней Москвы»

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен года. Об этом сообщили журналисты на портале Sportico.

Рейтинг спортсменов с самым большим заработком возглавил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Он обошел даже таких мастеров, как Месси и Роналду.

По данным журналистов, за год ирландский боец заработал около 170 миллионов долларов. Кроме спорта, в этом помогло Макгрегору активное продвижение своего бренда виски.

Футболист Месси довольно серьезно отстал от бойца, и его годовой заработок оказался на 44 миллиона долларов меньше, а доход Роналду — меньше на 50 миллионов.

Также в рейтинге выделили малоизвестного россиянам игрока в крикет Вирата Кохли. Его годовой заработок достиг 31,5 миллиона долларов.

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