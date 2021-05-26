«Шикарная»: Виктория Лопырева подчеркнула фигуру новым кроп-топом

Фото: instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева опубликовала фотографию из Дубая в своем Instagram - аккаунте. На ней модель запечатлена в облегающем топе и черных шортах на фоне городских пейзажей.

Подписчики Лопыревой встретили новый образ восторженно: «Красивая!»; «Шикарная!»; «Какое тело! Вау!». Они оставили еще очень много подобных комментариев под постом.

— Фанатизм — есть признак подавленного сомнения. Если человек действительно убежден в своей правоте, он абсолютно спокоен и может обсуждать противоположную точку зрения без тени негодования, — сопроводила Лопырева фотографию цитатой известного психолога Карла Юнга.

Напомним, что модель недавно вернулась в Россию из Дубая. Виктория Лопырева замужем за Игорем Булатовым, первым заместителем председателя правительства республики Коми.

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