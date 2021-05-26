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Политолог оценила слова польского депутата об упущении в отношениях с Россией
Фото: Pixabay

Политолог оценила слова польского депутата об упущении в отношениях с Россией

Алена Фролова

Внешняя политика

Политику Евросоюза издавна критикует польская партия «Конфедерация», поэтому не стоит оценивать как официальную позицию власти слова ее представителя об упущенном шансе в отношениях с Россией из-за Украины. Так считает политолог Наталия Елисеева.

— Представители данной фракции постоянно критикуют Европейский Союз. Брать их за основу и говорить, что это теперь официальная позиция Польши нельзя. Это мнение всего лишь одной политической ячейки, — заявила политолог.

Она также добавила, что пророссийски настроенные политические силы, руководствующиеся экономическими принципами, можно найти и в Италии, и в Германии, отмечает телеканал 360. По словам Наталии Елисеевой, эти мнения не имеют ничего общего с политикой правящей партии.

— Естественно, что Варшава действует в связке с Вашингтоном. Это очень важно для Польши. Они как работали с Соединенными Штатами, так и будут это делать, — подчеркнула политолог.

Она заключила, что депутат польского парламента скорее всего не сможет что-либо изменить.

Читайте также: Польский депутат сообщил об упущенном шансе для Варшавы в отношениях с Москвой

ЕвросоюзПольшаполитолог
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