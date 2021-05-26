Польский депутат сообщил об упущенном шансе для Варшавы в отношениях с Москвой

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Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьски рассказал о возможностях, которые Польша упустила в отношениях с Россией из-за Украины.

По его словам, Варшава могла бы не выступать в угоду интересам Киева против экономических проектов Москвы. Это, отметил политик, могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши.

Каминьски предположил, что Москва могла бы развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, который ведет через Белоруссию и Польшу, а также отказаться от дорогостоящего проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря.

— Двадцать лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария, — сказал депутат.

Он добавил, что теперь Польша увидела, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Варшавы к интересам Киева. Каминьски в беседе с изданием Defence 24 подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» не выгоден для Варшавы, но Польша не смогла помешать его реализации.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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