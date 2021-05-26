Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астролог объяснил, как лунное затмение может сказаться на психике людей
Фото: pixabay.com

Астролог объяснил, как лунное затмение может сказаться на психике людей

Анастасия Прохорова

Общество

Предстоящее лунное затмение может повлиять на психику людей. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.

В среду, 26 мая, люди ждали сразу три астрономических события: затмение, полнолуние и суперлуние. По словам эксперта, такие явления всегда способствует повышению количества аварий, конфликтов и происшествий, так как люди начинают неожиданно проявлять свои плохие качества.

— Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Не пить, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть сдержанным в своих проявлениях и быть осторожным в дорогах и везде, где могут сложится такие ситуации — простейшие рекомендации, — рассказал астролог.

Он добавил, что ужасная трагедия – ДТП с участием Михаила Ефремова в прошлом году – также случилось накануне лунного затмения, пишет NEWS.ru.

Читайте также: «Время менять жизнь»: эзотерик назвала три вещи, которые нужно сделать перед суперлунием

астрологиякомментарий астрологалунное затмение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: как докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Все мнения
О проекте