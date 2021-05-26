Астролог объяснил, как лунное затмение может сказаться на психике людей

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Предстоящее лунное затмение может повлиять на психику людей. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.

В среду, 26 мая, люди ждали сразу три астрономических события: затмение, полнолуние и суперлуние. По словам эксперта, такие явления всегда способствует повышению количества аварий, конфликтов и происшествий, так как люди начинают неожиданно проявлять свои плохие качества.

— Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Не пить, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть сдержанным в своих проявлениях и быть осторожным в дорогах и везде, где могут сложится такие ситуации — простейшие рекомендации, — рассказал астролог.

Он добавил, что ужасная трагедия – ДТП с участием Михаила Ефремова в прошлом году – также случилось накануне лунного затмения, пишет NEWS.ru.

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