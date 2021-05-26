«Время менять жизнь»: эзотерик назвала три вещи, которые нужно сделать перед суперлунием

Фото: instagram/orlova8alena

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние. Данное явление называют суперлунием, которое совпало с полнолунием. Эзотерик, психолог Алена Орлова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвала три вещи, которые обязательно нужно сделать перед суперлунием.

— Самое время менять жизнь. Нынешнее полнолуние совпадает с суперлунием и затмением, такое бывает раз в 18,5 года. Значит, это кармическое затмение багровой Луны, когда надо срочно решать вопросы в своей жизни, — подчеркнула эзотерик.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Опасное суперлуние

По ее словам, необходимо до конца дня 26 мая выбросить ненужный хлам и убраться дома, тщательно помыться и покаяться в своих грехах.

— Помойтесь с утверждением, что вы смываете с себя все болезни. Надо покаяться мысленно или написать на бумаге перечень своих прегрешений, а потом сжечь бумагу. В этот день нельзя брать в долг. Не стоит тянуть «хвосты» в будущее, лучше оплатить долги, — подытожила эксперт.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Московский планетарий пригласил в «Летний лекторий».

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