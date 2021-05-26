Россиянам рассказали, какое влияние окажет «Коридор затмений» и ретроградный Меркурий

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Астрологи спрогнозировали начало новой эпохи 26 мая. В этот день всех людей ожидают радикальные изменения, в семейной жизни даже возможны разводы.

Кроме того, в этот день открывается «Коридор затмений», при котором Луна сначала спрячется в тени Земли, а затем перекроет Солнце. Все эти астрологические события будут происходить на фоне ретроградного Меркурия.

Ученые, однако, не видят в таком совпадении ничего страшного. Максимум на что могут повлиять события на звездном небе — это приливы и отливы.

Отмечается, что в среду, 26 мая, некоторые жители планеты смогут увидеть лунное затмение и то, как Луна окрасится в кровавый оттенок из-за преломления лучей света, пишет Пятый канал.

Ранее в Московском планетарии рассказали, кто увидит затмение Суперлуны. Среди россиян особенно повезет жителям юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

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