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В Московском планетарии рассказали, кто увидит затмение Суперлуны
Фото: pixabay.com

В Московском планетарии рассказали, кто увидит затмение Суперлуны

Татьяна Плотникова

Общество

В среду, 26 мая, ожидаются сразу два астрономических явления: суперлуние, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально покажется больше, а также лунное затмение. Об этом рассказали в Московском планетарии.

В момент суперлуния естественный спутник Земли приблизится к нашей планете менее чем на 362 тысячи километров, наблюдать это явление, которое произойдет в 4:52 по московскому времени, смогут люди по всей планете.

Полное лунное затмение ожидается в 14:19 по московскому времени. Соответственно, на широте Москвы наблюдать данное явление будет невозможно. Среди россиян затмение Суперлуны увидят жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока.

Общее время от входа Луны в полутень Земли до выхода из нее составит пять часов и две минуты, само затмение продлится 14 минут и 30 секунд. Перед максимальной фазой Луна будет казаться красной из-за преломления солнечного света земной атмосферой, сообщает РИА Новости.

Ранее астролог рассказала, чего ждать от «кровавой Луны».

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