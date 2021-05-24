Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московский планетарий пригласил в «Летний лекторий»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московский планетарий пригласил в «Летний лекторий»

Ольга Маркова

Культура

Московский планетарий 26 мая открывает «Летний лекторий» на открытом воздухе. Гости планетария смогут на астрономической площадке «Парк неба» послушать лекции о звездах и Вселенной.

Лекция открытия сезона будет посвящена Луне, которая является единственным естественным спутником Земли.

В среду, 26 мая, когда пройдет первая лекция, состоятся первое в 2021 году лунное затмение и суперлуние. Увидеть явления природы смогут жители Дальнего Востока.

Лекция «Луна, солнечные и лунные затмения в 2021 году: правда и небылицы» расскажет о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также основных фактах и домыслах, связанных с Луной и затмениями.

Лекции под открытым небом и наблюдения проводятся только в благоприятную погоду, сообщается на сайте планетария.

Читайте также: Выставка «Фотограф русской старины» откроется в Коломенском

лекциякосмосМосковский планетарий
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Все мнения
О проекте