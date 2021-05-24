Московский планетарий пригласил в «Летний лекторий»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московский планетарий 26 мая открывает «Летний лекторий» на открытом воздухе. Гости планетария смогут на астрономической площадке «Парк неба» послушать лекции о звездах и Вселенной.

Лекция открытия сезона будет посвящена Луне, которая является единственным естественным спутником Земли.

В среду, 26 мая, когда пройдет первая лекция, состоятся первое в 2021 году лунное затмение и суперлуние. Увидеть явления природы смогут жители Дальнего Востока.

Лекция «Луна, солнечные и лунные затмения в 2021 году: правда и небылицы» расскажет о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать, а также основных фактах и домыслах, связанных с Луной и затмениями.

Лекции под открытым небом и наблюдения проводятся только в благоприятную погоду, сообщается на сайте планетария.

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