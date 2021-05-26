Британские ученые выяснили, какая диета поможет при ожирении и диабете второго типа

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Краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективно снижает вес при диабете второго типа, избыточном весе и ожирении. Это следует из отчета, подготовленного британским Научно-консультативным комитетом по питанию (SACN).

Как выяснили авторы отчета, уже за первые три месяца соблюдения такой шестимесячной диеты человек теряет больше веса, чем другой, который ее не придерживается. Эффективность более продолжительной диеты ими пока не доказана.

— Неясно, эффективна ли диета с низким содержанием углеводов в долгосрочной перспективе. Мы также не знаем, сработает ли это для всех взрослых, живущих с диабетом второго типа, а не только для людей с избыточным весом или ожирением, — заявила главный диетолог Управления по охране общественного здоровья Англии Элисон Тедстон.

Также она порекомендовала людям с диабетом второго типа в рамках данной диеты включить в рацион цельнозерновые продукты или продукты с высоким содержанием клетчатки, различные фрукты и овощи. При этом следует ограничить потребление насыщенных жиров, сообщает РИА Новости.

Напоминаем, что диета считается низкоуглеводной, если содержание углеводов в продуктах составляет менее 37 процентов.

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