Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Британские ученые выяснили, какая диета поможет при ожирении и диабете второго типа
Фото: Pixabay

Британские ученые выяснили, какая диета поможет при ожирении и диабете второго типа

Михаил Алимов

Здоровье

Краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективно снижает вес при диабете второго типа, избыточном весе и ожирении. Это следует из отчета, подготовленного британским Научно-консультативным комитетом по питанию (SACN).

Как выяснили авторы отчета, уже за первые три месяца соблюдения такой шестимесячной диеты человек теряет больше веса, чем другой, который ее не придерживается. Эффективность более продолжительной диеты ими пока не доказана.

— Неясно, эффективна ли диета с низким содержанием углеводов в долгосрочной перспективе. Мы также не знаем, сработает ли это для всех взрослых, живущих с диабетом второго типа, а не только для людей с избыточным весом или ожирением, — заявила главный диетолог Управления по охране общественного здоровья Англии Элисон Тедстон.

Также она порекомендовала людям с диабетом второго типа в рамках данной диеты включить в рацион цельнозерновые продукты или продукты с высоким содержанием клетчатки, различные фрукты и овощи. При этом следует ограничить потребление насыщенных жиров, сообщает РИА Новости.

Напоминаем, что диета считается низкоуглеводной, если содержание углеводов в продуктах составляет менее 37 процентов.

Читайте также: Специалисты ВОЗ составили список самых полезных каш

британские ученыедиеты и похудениездоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Все мнения
О проекте