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Диетолог рассказала, как продлить молодость
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, как продлить молодость

Елена Фролова

Здоровье

Вечная молодость всегда была предметом мечтаний многих людей. Исследования ученых помогают некоторым участникам экспериментов продлить свою жизнь. Что нужно делать, чтобы замедлить процесс старения, объяснила врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее мнению, это зависит от множества факторов, однако применение целого комплекса знаний специалистов данной сферы даст возможность человеку прожить около 120 лет.

— Тестостерон у мужчин и эстроген у женщин поддерживают жизнеспособность всех систем организма. Они сказываются на эффективной работе мозга и безупречности функционирования сердечно-сосудистой системы и репродуктивной функции, — пояснила Маргарита Королева.

В результате гормональная перестройка организма у представителей обоих полов ускоряет процессы увядания и старения организма, отмечает Nation News. Как рассказала диетолог, важнейшим фактором молодости становится жажда жизни. Чтобы поддерживать ее, нужно заводить интересные знакомства, путешествовать, уделять время хобби и общаться с людьми противоположного пола.

Когда же либидо угасает, начинают прогрессировать все процессы старения, считает Маргарита Королева. Она объяснила, что на данный момент антивозрастная медицина имеет нужные инструменты, позволяющие продлить молодость.

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