Диетолог рассказала, как продлить молодость

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Вечная молодость всегда была предметом мечтаний многих людей. Исследования ученых помогают некоторым участникам экспериментов продлить свою жизнь. Что нужно делать, чтобы замедлить процесс старения, объяснила врач-диетолог Маргарита Королева.

По ее мнению, это зависит от множества факторов, однако применение целого комплекса знаний специалистов данной сферы даст возможность человеку прожить около 120 лет.

— Тестостерон у мужчин и эстроген у женщин поддерживают жизнеспособность всех систем организма. Они сказываются на эффективной работе мозга и безупречности функционирования сердечно-сосудистой системы и репродуктивной функции, — пояснила Маргарита Королева.

В результате гормональная перестройка организма у представителей обоих полов ускоряет процессы увядания и старения организма, отмечает Nation News. Как рассказала диетолог, важнейшим фактором молодости становится жажда жизни. Чтобы поддерживать ее, нужно заводить интересные знакомства, путешествовать, уделять время хобби и общаться с людьми противоположного пола.

Когда же либидо угасает, начинают прогрессировать все процессы старения, считает Маргарита Королева. Она объяснила, что на данный момент антивозрастная медицина имеет нужные инструменты, позволяющие продлить молодость.

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