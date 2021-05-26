Российские звезды поделились своими секретами семейного счастья

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Российские звездные пары рассказали, что для них самое главное в отношениях. Своими советами Егор Бероев, Ксения Алферова, Олеся Судзиловская, Виктор Васильев, Анна Снаткина и другие звезды поделились со СМИ.

— Самое главное — надо быть друзьями. Если вдруг что-то происходит, нужно просто вспоминать: у тебя же есть просто друзья-мужики, с которыми ты находишь общий язык. Ты же с ними не ругаешься так сильно, — рассказал телеведущий и супруг Анны Снаткиной Виктор Васильев.

Снаткина и Васильев познакомились на съемках телепередачи, и, по его словам, это была любовь с первого взгляда. Первое свидание у них произошло только через месяц и не в самой приятной обстановке: во время репетиции актриса получила травму головы, и Виктор пришел навестить ее в больницу.

Супруги поделились, что они практически никогда не ссорятся и смогли даже спокойно пережить период, который выдерживают не все пары, — строительство дома и его ремонт.

— Мне иногда хочется, я говорю: ну блин. Она даже вот играет в каких-то картинах. И я говорю: ну ты даже с ним ну как-то не по-настоящему играешь. Ну ты хоть сыграй так, чтобы я заревновал, — рассказал Васильев.

Олеся Судзиловская, наоборот, дает повод для ревности мужу бизнесмену Сергею Дзебаня, публикуя у себя на странице откровенные фото и видео.

Несмотря на редкие свидания, паре удается уже 12 лет сохранять хорошие отношения.

— Я помню мы один раз спорили по поводу Альмадовара. Я прям… ну не важно, нет. Не до такой степени, но иногда у нас бывают споры, — отметила актриса.

Актер Кирилл Сафонов иисполнительница Саша Савельева уверены, что секрет семейного счастья во взаимовыручке. Именно поэтому после того, как у них родился сын Леон, пара поехала в отпуск вместе.

Актер Егор Бероев советует быть честными друг с другом, а его жена Ксения Алферова напомнила, что нужно идти на компромисс.

— Пытаемся развязать узелки, объяснить друг другу. Иногда это сложно, эмоции играют, как сказать, внутри горит все от возмущения. Возмущены же оба. Несправедливость, — отметил Бероев.

Звездная пара вместе уже 20 лет, и у них ни разу не возникало мысли о разводе, пишет Пятый канал.

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