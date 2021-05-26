«Хватит ее бывший мужхалтуры!»: Актриса Марина Федункив —о  разочаровании в мужчинах

Фото из личного архива Марины Федункив

Актриса, певица Марина Федункив недавно вернулась из Стокгольма, где она на студии группы «ABBA» записала новые песни, в том числе уже вышедший трек «С днем рождения». Артистка рассказала «Вечерке» о своем отношении к возрасту, бодипозитиву (позитивному принятию своей внешности. — «МВ») и критике за спиной.

— Марина, ваша новая песня — про день рождения. Как относитесь к этому празднику? Как к цифрам в паспорте?

— «Только цифры в паспорте не главное — ведь важнее молодость души» — это строчки из моей новой песни, и я под ними подписываюсь на все 100 процентов. Я уверена, что человек не должен во главу угла ставить возраст. Да, физически невозможно в 50 лет успеть сделать столько, сколько в 20. Но если из-за возраста ограничивать себя в чем-то, так и депрессию поймать можно.

— Вы поете, что главное — сохранить молодость души. А вам удалось это сделать?

— Думаю, да. Во-первых, благодаря чувству юмора. Во-вторых, потому что на своем примере поняла: можно реализовать себя вне зависимости от возраста — в Москву я приехала в 37, стала известной в 40, а запела вообще в 48 лет. И ничего, все получилось.

— А как же сохранение внешней молодости? Или вы за бодипозитив?

— Я просто за позитив. Им я стараюсь заряжать людей и в песнях, и в любом другом творчестве. Ну и косметологию, конечно, никто не отменял. Как и фитнес или диеты для тех, кто считает, что в них нуждается. Но мучить себя и свое тело для соответствия каким-то стандартам — увольте. Личность человека складывается не только из внешности. Критиковать людей из-за лишнего веса, фигуры или лица — это каменный век. Но лично для меня другая крайность, когда человек запускает себя, прикрываясь «естественностью», тоже неприемлема. Ну любите вы есть на ночь и поправляться — что ж, пожалуйста, только для вашего «боди» (в переводе с англ. «тела». — «МВ») это вредно, а совсем не «позитивно». И замалчивать этот факт неправильно.

— Вы стали заниматься музыкой совсем недавно. Приходилось сталкиваться с критикой от более опытных коллег?

— О да! Постоянно слышу за спиной: «И эта запела», «Ну она-то куда?!» Да, запела! Но без претензии на крутую вокалистку. Я уже неоднократно говорила, зачем стала заниматься вокалом. Так я хочу через музыку веселить людей и поднимать им настроение. И мне кажется, у меня это неплохо получается. Особенно разговоры недоброжелателей усилились после моей поездки в Швецию, где я записывала песни с известными шведскими саундпродюсерами Фредриком Кемпе и Дэвидом Кригером, которые работали с Бритни Спирс и Селин Дион. Начали говорить, зачем поперлась, что мой талант этого не стоит.

А я считаю, что даже веселую музыку нужно делать качественно, хватит кормить людей халтурой. И конечно, для меня важно поработать с профессионалами, ведь Швеция известна во всем мире своей музыкальной мелодикой и гармонией в поп-песнях.

— Вы часто исполняете комические песни. Не хотите перейти на что-то более серьезное?

— Более серьезного у нас и без меня хватает! Я потому и решила стать таким вот «поющим персонажем», который в музыкальном творчестве несет позитив, развлекает людей, заставляет улыбаться. У меня вся концертная про грамма — это почти два часа смеха и позитива для зрителя. К каждой песне есть отдельный номер, между песнями юмористические миниатюры и скетчи, все задействованные артисты держат свои образы, и получается все очень весело. И тут, представьте, я от этого отказываюсь и начинаю петь о сложной доле или разбитом сердце. Да люди тут же загрустят. А мне хочется, чтобы им жилось проще и веселее, чтобы они улыбались и смеялись, когда слушают мои песни.

— Сталкивались с тем, что люди не воспринимают вас всерьез?

— Такого не было, но часто люди при общении стараются шутить, иногда невпопад, полагая, что я всегда общаюсь исключительно юморно. Иногда выходит забавно.

— Во втором браке у вас были сложные отношения, присутствовало психологическое насилие. Какие выводы сделали?

— Что себя нужно любить, без эгоизма, но и не растаптывать себя в угоду другому. И что нельзя брать ответственность за человека и спасать его, если он сам этого не хочет.

— Удалось ли после тяжелого развода не разочароваться в мужчинах?

— Не совсем, но я работаю над этим. Теперь я гораздо дольше присматриваюсь к мужчине, прежде чем подпустить его к себе. Но, к счастью, сейчас с личной жизнью у меня более чем хорошо.

— Вас можно назвать феминисткой?

— В смысле активизма — нет. А в плане того, что женщины должны иметь равные возможности для самореализации, — да. Без крайностей типа «женщине не нужно помогать донести тяжесть, она же наравне с мужчинами».

— Недавно вы стали ведущей кулинарного шоу, где мужчины и женщины меняются ролями. А вы могли бы жить в модели семьи, где мужчина «по хозяйству», а женщина пропадает на работе?

— Ну а почему нет? Если оба счастливы и их это устраивает. Я не считаю, что есть какая-то одна правильная модель семьи и нужно к ней стремиться. Я за любые варианты и отношения, в которых люди себя чувствуют счастливыми.

Марина Федункив / Фото: Из личного архива Марины Федункив

— Тяжело женщинам строить карьеру в юморе?

— Не могу сказать, что безумно тяжело или что существует какая-то дискриминация. Просто принято считать, что женский юмор рассчитан на более узкую аудиторию, а потому нам сложнее. Но сейчас в этом плане происходят существенные изменения в России. Посмотрите, что делают талантливейшая Ирина Мягкова и другие девушки из «Женского стендапа». Ну и кто после этого к женскому юмору будет предвзято относиться?

— Есть ли вещи на вашем жизненном пути, о которых хочется забыть?

— Думаю, что нет. Это все опыт, иногда негативный, но тем не менее сформировавший меня и мое отношение ко многим вещам. Так что я ни о чем не жалею и смотрю вперед, а не назад.

ДОСЬЕ

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года в Перми. Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры, в студенческие годы играла в КВН. В 2008 году переехала в Москву и начала пробовать себя на ТВ. Среди первых проектов — скетч-шоу «Даешь молодежь!», «Все по-нашему» и «Валера TV» на СТС.

Хулиганка

Марина признается, что не отличалась примерным поведением в школе. Однажды во время перемены купила в столовой хлеб и котлету. В этот момент прозвенел звонок, и она быстро пошла в класс. Навстречу ей выбежал старшеклассник, они столкнулись, и котлета улетела в лестничный пролет. Федункив так разозлилась, что затолкала парня в шкаф, ушла на урок и забыла про него. Бедолага просидел в заточении некоторое время, а вечером вместе с родителями явился к Марине домой на разборки.

Отчислили из вуза

Федункив училась в Пермском государственном институте культуры и искусства. Один из преподавателей постоянно заставлял студентов вместо репетиций делать ремонт в аудиториях. Всех это возмущало, но никто не хотел перечить педагогу. Когда преподаватель заставил хрупкого студента нести тяжелую лестницу, Марина не выдержала и высказала все, что думает. Произошел скандал, в результате которого Федункив отчислили.

Любовь к четвероногим

Марина Федункив — хозяйка трех кошек. Самую взрослую зовут Тася, артистка забрала ее еще котенком. Вместе с ней Федункив переехала в Москву, скиталась по съемным квартирам, летала в самолетах и ездила в поездах. Марина говорит, что кошка не терпит других людей и признает только хозяйку.

Мама Коляна

Настоящая известность пришла к актрисе в 2010 году после выхода сериала «Реальные пацаны», где она сыграла роль матери главного героя Коляна. Марина сама явилась к продюсерам проекта и убедила их, что справится с этой ролью. Федункив признается, что специфичный лексикон и стиль поведения для своего персонажа она позаимствовала у матери своего гражданского мужа.

Любовь к четвероногим

Марина Федункив — хозяйка трех кошек. Самую взрослую зовут Тася, артистка забрала ее еще котенком. Вместе с ней Федункив переехала в Москву, скиталась по съемным квартирам, летала в самолетах и ездила в поездах. Марина говорит, что кошка не терпит других людей и признает только хозяйку.

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