24 московских школьника стали победителями и призерами Турнира двух столиц по робототехнике

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Подведены итоги Турнира двух столиц по робототехнике. 24 московских школьника признаны победителями и призерами. Участники были разделены на команды в состав каждой входили до восьми человек. Первое место в турнирной таблице заняли ребята из школы № 1518. Второе и третье места получили ученики еще 10 столичных школ.

Соревнование прошло 22 и 23 мая с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности здоровья. В нем приняли участие 94 школьника.

В финале лучшие команды из Москвы, республики Татарстан, Мурманской и Московской областей объединились для решения единой командой задачи. Достижение общей цели – это то, что отличает турнир от других робототехнических соревнований. Для успешного результата ребята должны были продемонстрировать сообразительность, командную работу и сотрудничество.

В этом году задание было посвящено 60-летию первого полета человека в космос. Командам нужно было добыть ресурсы для запуска космической экспедиции и вывести ракету на стартовую позицию. Участники последовательно выполняли миссии по добыче кислорода, топлива для ракеты, восполнения запаса продуктов и запуска ракеты. На все этапы в сумме отводилось не более 10 минут.

Во время турнира была организована онлайн-трансляция, чтобы родители и болельщики могли в режиме реального времени наблюдать за происходящим на робототехнических полигонах.

На торжественной церемонии закрытия выступил представитель космической отрасли – сотрудник Института космических исследований РАН Николай Александрович Строилов. Он отметил высокий уровень подготовки и потенциала ребят.

— Вы огромные молодцы, вы все элита робототехники. Вы сюда попали, пройдя сложный отбор. Но главное, я хочу сказать, что будущее космической индустрии – это вы. И мне за такое будущее, как представителю космической отрасли, абсолютно не стыдно. Очень здорово, что вы беретесь за такие сложные задачи и с ними успешно справляетесь! — заявил Николай Строилов.

Победители и призеры получат электронные грамоты. Информация о турнире опубликована на сайте.

Турнир двух столиц впервые прошел в 2017 году в Санкт-Петербурге, а затем проводился в Москве и Иннополисе. Соревнование призвано повысить популярность научно-технического творчества и инженерных профессий среди молодежи. Его главное отличие от других состязаний по робототехнике - уникальный формат взаимодействия нескольких роботов и решение одной большой командой задачи для достижения общей цели. Турнир позволяет поддерживать талантливых школьников и является площадкой для обмена опытом. Организатором выступает Центр педагогического мастерства.

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