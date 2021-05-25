Известные спортсмены провели более 40 мастер-классов для московских школьников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице подвели итоги проекта «Урок с чемпионом». В рамках него более двух тысяч московских школьников посетили встречи с российскими спортсменами. Об этом во вторник, 25 мая, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Проект проводился московским центром «Патриот. Спорт». В течение учебного года в столичные школы приходили известные спортсмены, среди которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и России. Они провели более 40 мастер-классов для более чем двух тысяч учащихся.

— Спортсмены приезжали в школы и рассказывали ребятам, почему они пришли в профессиональный спорт, как им удалось достичь успеха, делились программами тренировок, приемами развития и поддержания хорошего уровня физической подготовки. Кроме того, на каждой встрече чемпионы проводили мастер-классы, на которых демонстрировали элементы своих видов спорта и помогали школьникам выполнить их индивидуально и в командах, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что российские спортсмены и актеры записали видеоуроки для школьников, на которых показывается, как нужно выполнять нормы ГТО. Это было сделано в рамках стартующего в Москве онлайн-челленджа «Сдай ГТО со звездой».

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