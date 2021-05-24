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Российские спортсмены и актеры показали школьникам, как нужно выполнять нормы ГТО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российские спортсмены и актеры показали школьникам, как нужно выполнять нормы ГТО

Илья Ашуров

Город

Российские спортсмены и актеры записали видеоуроки для школьников, на которых показывается, как нужно выполнять нормы ГТО. Это было сделано в рамках стартующего в Москве онлайн-челленджа «Сдай ГТО со звездой». Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Спортивный челлендж стартует в столице 26 мая. Он организован московским центром «Патриот. Спорт».

— Специально для челленджа ролики записали российские спортсмены и звезды сцены: боец смешанных единоборств Владимир Минеев, волейболистка Екатерина Гамова, гимнастка Вера Бирюкова, футболисты Сирило Кардозо и Денис Зубко, актеры Алексей Лихницкий и Роман Юнусов, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе рассказали, что для участия в акции школьникам нужно будет записать на видео выполнение норматива, а затем выложить ролик в Instagram, добавив к нему хештег #СдайГТОсоЗвездой. Помимо этого, в посте нужно будет отметить спортсмена или актера, записавшего урок, и спортивный центр «Патриот. Спорт».

Полный регламент челленджа можно прочитать на портале московского центра «Патриот. Спорт».

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