Около сотни спортсменов приняли участие в слете «Кубок Музея Победы»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы провел фестиваль военно-прикладных видов спорта «Кубок Музея Победы», который завершился в понедельник, 17 мая. Слет был организован Военно-спортивным клубом Музея Победы в содружестве с ДОСААФ России и аэродинамическим комплексом «Freezone» при поддержке Фонда «Звездный Путь» и проекта «Технологии выживания».

В фестивале принимали участие команды детских и молодежных патриотических, военно-спортивных, военно-исторических клубов и общественных объединений патриотической направленности. Возраст участников – 12-18 лет.

В течение нескольких дней около сотни ребят и девчонок из различных регионов России, их руководители и наставники демонстрировали мастерство в военно-прикладных видах спорта и проходили обучение новым навыкам.

В частности, все участники научились летать в аэродинамической трубе, совершили на аэродроме московского аэроклуба ДОСААФ России «Волосово» первые в жизни парашютные прыжки, приняли участие в турнире по военно-тактической игре «Фаертаг».

Кроме того, на базе стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России участники турнира посоревновались в навыках владения пистолетом и малокалиберной винтовкой.

Также в ходе слета прошли соревнования по нормативам комплекса ГТО, медицинской подготовке и оказанию доврачебной помощи пострадавшим.

Все участники показали высочайший уровень спортивной подготовки, дисциплину, выдержку, храбрость высокий уровень знаний и активную и зрелую гражданскую позицию. Они также побывали на экскурсии по экспозиции Музея Победы.

По результатам слета было принято решение об учреждении «Ассоциации военно-патриотических клубов Музея Победы», создании коллективной любительской радиостанции Музея Победы и всероссийской радиолюбительской сети «Победа».

Ранее сообщалось, что рисунок 13-летней девочки из Москвы стал победителем всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы», который организован Музеем Победы и Почтой России.

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