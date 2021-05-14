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Рисунок юной москвички стал победителем конкурса «Открытка Победы»
Фото: Агентство Москва

Рисунок юной москвички стал победителем конкурса «Открытка Победы»

Анастасия Прохорова

Культура

Рисунок 13-летней девочки из Москвы стал победителем всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы», который организован Музеем Победы и Почтой России. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Работа «Долгожданная встреча» Арины Бузенковой из Москвы заняла первое место в возрастной категории 10–13 лет. Теперь этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток. Почта России отправит отпечатанный набор таких открыток авторам.

— Мы рады, что конкурс стал популярным у жителей нашей страны. Участники рисовали и известных героев, и детей войны, и, конечно, своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной. На открытках художники изображали сцены боя и советских воинов, праздничный салют и Знамя Победы, мирное небо и благодарных потомков. Каждая из этих работ уникальна, — отметили организаторы.

Участниками конкурса стали более 8000 человек из 85 регионов России. Свои открытки также прислали авторы из Италии, Киргизии, Эстонии, Японии, Украины. Музей Победы создал виртуальную выставку этих работ, а призеров наградил дипломами и бесплатной онлайн-экскурсией по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа».

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