Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

В народном месяцеслове 27 мая получило название в честь святого Исидора — Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей.

Приметы гласили, что в ночь на 28 мая супругам не стоит спать на одной подушке, иначе на следующий день у них будут путаться мысли и потеряется внимание. Это сулит неудачи перед важными событиями. Не стоит утром в этот день возвращаться домой за забытыми вещами, но если этого не избежать, нужно не только посмотреть на себя в зеркало, но и показать язык.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. На чем нельзя спать супругам 27 мая, чтобы избежать неудач

Приметы погоды обещали, что если день погожий, то будет хороший урожай огурцов. Если на улице много ласточек, то год будет счастливым.

27 мая отмечают Общероссийский день библиотек и День смелых решений.

318 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. 138 лет назад в Москве на Красной площади было открыто здание Государственного исторического музея. 91 год назад изобретатель Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту — скотч. 52 года назад музыкант Андрей Макаревич создал рок-группу «Машина времени».

В этот день родились американская танцовщица-новатор Айседора Дункан, поэт Александр Башлачев, актриса Мария Шукшина.

Именины отмечают Тихон, Максим, Марк, Александр, Леонтий, Никита, Макар.

Читайте также: Народный календарь. Почему нельзя плакать 26 мая