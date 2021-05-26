Народный календарь. На чем нельзя спать супругам 27 мая, чтобы избежать неудач
В народном месяцеслове 27 мая получило название в честь святого Исидора — Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей.
Приметы гласили, что в ночь на 28 мая супругам не стоит спать на одной подушке, иначе на следующий день у них будут путаться мысли и потеряется внимание. Это сулит неудачи перед важными событиями. Не стоит утром в этот день возвращаться домой за забытыми вещами, но если этого не избежать, нужно не только посмотреть на себя в зеркало, но и показать язык.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды обещали, что если день погожий, то будет хороший урожай огурцов. Если на улице много ласточек, то год будет счастливым.
27 мая отмечают Общероссийский день библиотек и День смелых решений.
318 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. 138 лет назад в Москве на Красной площади было открыто здание Государственного исторического музея. 91 год назад изобретатель Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту — скотч. 52 года назад музыкант Андрей Макаревич создал рок-группу «Машина времени».
В этот день родились американская танцовщица-новатор Айседора Дункан, поэт Александр Башлачев, актриса Мария Шукшина.
Именины отмечают Тихон, Максим, Марк, Александр, Леонтий, Никита, Макар.
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