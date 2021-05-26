Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. На чем нельзя спать супругам 27 мая, чтобы избежать неудач
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Народный календарь. На чем нельзя спать супругам 27 мая, чтобы избежать неудач

Василий Плиткин

Общество

В народном месяцеслове 27 мая получило название в честь святого Исидора — Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей.

Приметы гласили, что в ночь на 28 мая супругам не стоит спать на одной подушке, иначе на следующий день у них будут путаться мысли и потеряется внимание. Это сулит неудачи перед важными событиями. Не стоит утром в этот день возвращаться домой за забытыми вещами, но если этого не избежать, нужно не только посмотреть на себя в зеркало, но и показать язык.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. На чем нельзя спать супругам 27 мая, чтобы избежать неудач

Приметы погоды обещали, что если день погожий, то будет хороший урожай огурцов. Если на улице много ласточек, то год будет счастливым.

27 мая отмечают Общероссийский день библиотек и День смелых решений.

318 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. 138 лет назад в Москве на Красной площади было открыто здание Государственного исторического музея. 91 год назад изобретатель Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту — скотч. 52 года назад музыкант Андрей Макаревич создал рок-группу «Машина времени».

В этот день родились американская танцовщица-новатор Айседора Дункан, поэт Александр Башлачев, актриса Мария Шукшина.

Именины отмечают Тихон, Максим, Марк, Александр, Леонтий, Никита, Макар.

Читайте также: Народный календарь. Почему нельзя плакать 26 мая

народный календарьВидео ВМвера в приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Все мнения
О проекте