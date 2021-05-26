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Российские хоккеисты обыграли датчан в матче группового этапа ЧМ
Фото: vk/fhr

Российские хоккеисты обыграли датчан в матче группового этапа ЧМ

Кирилл Николаев

Спорт

Российские хоккеисты обыграли сборную Дании в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Риге в среду, 26 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу команды России.

В составе сборной России шайбы забросили Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.

Подопечные Валерия Брагина одержали третью победу в турнире. На данный момент российские хоккеисты с девятью очками занимают второе место в группе А. Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет против команды Швейцарии. Игра пройдет в субботу, 29 мая.

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