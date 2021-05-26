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Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли по делу опеки над детьми
Фото: people.com

Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли по делу опеки над детьми

Анастасия Прохорова

Звезды

Актер Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми. Разбирательства звездной пары продолжались около пяти лет, и только на сегодняшний день актерам удалось поставить точку в этом деле.

На заседании огласили, что показания Анджелины Джоли «не заслуживают доверия во многих важных областях и существующий порядок опеки между сторонами должен быть изменен по просьбе господина Питта в наилучших интересах детей».

Судья добавил, что возражения актрисы приведут к дальнейшим отсрочкам, которые могут серьезно сказаться на детях. Бывшая супруга Брэда Питта раскритиковала судью за то, что он не разрешил давать детям показания, пишет The Guardian.

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Анджелина ДжолиБрэд Питтдети
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