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Онищенко ответил на вопрос о запрете рекламы лекарств на телевидении и радио
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко ответил на вопрос о запрете рекламы лекарств на телевидении и радио

Кирилл Николаев

Общество

Вопрос о запрете рекламы лекарственных средств на телевидении и радио необходимо прорабатывать. Об этом в среду, 26 мая, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, лекарства не должны рекламироваться. Россия является страной с самым большим количеством препаратов, которые продаются в аптеках без рецепта врача. По существу это означает, что большинство россиян занимается самолечением.

— Да и еще с подачи вот этой непрофессиональной рекламы. Поэтому здесь надо наводить порядок, — приводит слова Онищенко РИА Новости.

Он добавил, что в идеале необходимо сделать так, чтобы ни один препарат не назначался без рецепта врача.

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Геннадий ОнищенколекарствоРеклама
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